Les saucisses d’Arslan Guizatoulline ne connaissent pas la crise: malgré une économie qui n’en finit pas de stagner en Russie, l’usine de cet entrepreneur de la banlieue de Moscou peut compter sur un marché du halal en plein boom. Producteurs et distributeurs veulent répondre aux attentes des communautés musulmanes qui représentent près de 15% de la population russe. L’entreprise de 35 personnes de Arslan a été l’une des premières à investir le marché, il y a vingt ans, avec le type de saucisse du temps de l’Union soviétique, selon le rite musulman. Elle produit 1,5 tonne par jour de saucisse et autres marchandises. Le secteur du halal représente dans le monde 1.800 milliards d’euros. Des entreprises de cosmétiques ou des hôtels ont reçu le label «halal», tandis que la 1ère banque publique, Sberbank, veut se doter d’une filiale islamique. Le marché halal est en hausse de 15% par an, selon le Conseil des muftis. Alif, une entreprise de cosmétiques sans alcool et sans graisse animale, à Moscou, est l’une des sociétés en 1ère ligne dans l’exportation. Sa responsable, Halima Hosman, vend son maquillage, un an après le lancement, au Daguestan, en Tchétchénie, au Kazakhstan et en Ouzbékistan. «Nous visons désormais la France, la Turquie, l’Iran et l’Arabie saoudite», affirme la jeune femme, née dans une famille chrétienne orthodoxe, en Moldavie, puis convertie à l’islam, dès l’adolescence.