Elles s’appellent Célina Akouche et Amanda Nermine Hamrani. Ce sont deux adorables jeunes filles venues directement des bancs du Lycée international Alexandre Dumas (Liad) de Ben Aknoun (Alger) à notre rédaction pour s’initier aux méandres du journalisme dans notre pays et ailleurs. Quatre jours durant, elles se sont intégrées avec passion aux différentes services du journal pour s’imprégner du métier en découvrant le monde du journalisme depuis la rédaction de l’article jusqu’à son impression avant son édition. Elles sont reparties satisfaites (et émues) après cette expérience unique après avoir savouré l’ambiance particulière d’une salle de rédaction d’un journal.

Bonne chance les filles