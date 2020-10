Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a indiqué, jeudi à Alger que la problématique de la consommation électrique dans le pays impose l'introduction des énergies renouvelables dans le cadre d'un modèle énergétique flexible avec l'objectif d'atteindre 50% d'énergies renouvelables d'ici à 2030. «Pour arriver à ce but il faut mettre en place des centrales solaires en partenariat avec des pays développés dans ce domaine tels que la Chine, les Etats-Unis et l'Allemagne et ce pour gagner du temps et passer rapidement aux énergies renouvelables», a affirmé le ministre.