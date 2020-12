Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a relevé un taux de vacance «inquiétant» dans des postes de responsabilité au niveau de plusieurs établissements sous tutelle, notamment d'enseignement, «en dépit des directives et instructions données dans ce sens». Pour le ministre, cette situation nécessite «un diagnostic minutieux» et «une profonde réflexion» sur ses raisons et les voies et moyens à même de la corriger à l'avenir. Plaidant, dans ce sens, pour la proposition de désignations à ces postes, le ministre a mis en avant l'impératif de s'appuyer sur des critères clairs, objectifs et transparents afin de garantir un encadrement de qualité. Pour Benziane, le départ de chercheurs permanents vers des universités, des entreprises économiques ou vers des pays étrangers, «a entraîné des difficultés supplémentaires pour les établissements de la recherche scientifique, confrontés déjà à un déficit en matière d'encadrement et d'attraction de chercheurs».Une commission multisectorielle sera mise en place en vue d'examiner les voies et moyens de traiter ce «phénomène» ou du moins l'atténuer, a-t-il fait savoir.