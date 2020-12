La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, a affirmé qu'il sera procédé, lors de la nouvelle rentrée de la formation professionnelle, à l'introduction du module «Entrepreneuriat et management» dans tous les cursus de la formation. Lors de cette nouvelle rentrée, d'autres spécialités ont été également introduites, notamment en matière d'industries agroalimentaires et des nouvelles professions dans les domaines de l'environnement, de la pêche et des énergies renouvelables, a poursuivi la ministre. Dans l'objectif de répondre à la demande croissante de la formation des jeunes ne pouvant pas rejoindre les établissements de la formation, Hoyam Benfriha a souligné la mise en place de «plusieurs dispositifs, dont la formation dans les cours du soir et la formation de la femme rurale».