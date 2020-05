Vendredi dernier, une catastrophe sanitaire a été évitée. En cette chaude journée du mois de mai, des milliers d’estivants ont envahi toutes les plages du pays. Distanciation sociale, port du masque et règles d’hygiène n’étaient absolument pas au rendez-vous. Les gendarmes ont dû intervenir au plus vite afin d’inviter ces citoyens à rentrer chez eux. à Aïn Taya, le parking de la plage dite « les Canadiennes » a été fermé de nuit par les autorités afin d’empêcher les estivants de « casser » le confinement. Les habitants des environs ont salué l’initiative du fait que des milliers de personnes s’étaient rendues à cette plage faisant fi de la menace du coronavirus. Un manque de conscience et de l’égoïsme de la part de personnes qui ne semblent pas encore avoir pris conscience du danger alors que le personnel en première ligne se bat tous les jours face au virus et que des commerçants se retrouvent dans une situation des plus délicates. Eux profitent du confinement pour…bronzer ! Ce n’est pas avec cette attitude que nous allons vaincre le virus. Il est temps que les autorités soient plus sévères.