Le président français Emmanuel Macron devrait se rendre pour la troisième fois au Liban. Selon la chaîne de télévision Al Arabiya, Emmanuel Macron a déclaré que la feuille de route de la France pour le Liban était toujours sur la table et qu'il se rendrait une troisième fois dans le pays. Lors d'une rencontre avec la presse, le chef de l'Etat français a ajouté que la feuille de route française était la seule solution à la crise libanaise et qu'il ferait tout son possible pour qu'un gouvernement soit formé. Emmanuel Macron a ajouté que l'initiative française pour la formation d'un gouvernement au Liban est toujours en vigueur, dénonçant un «système libanais qui se trouve dans l'impasse du fait de l'alliance diabolique entre la corruption et la terreur».