Les représentants du personnel siégeant au comité de groupe européen de PSA ont approuvé mardi le projet de fusion entre le constructeur automobile français et son concurrent italo-américain Fiat-Chrysler (FCA), de sources syndicales. Le projet a été «approuvé par une très large majorité des représentants des salariés», selon Force ouvrière, secrétaire du comité de groupe européen, qui «réunissait les

28 représentants des 150 000 salariés européens de Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall». «A part la CGT» (Confédération générale du travail, France), qui a rendu un avis «défavorable et l’IG Metall (syndicat allemand de la métallurgie) qui ne s’est pas prononcé», les «autres organisations syndicales, soit 15 sur 17, ont donné un avis favorable» au projet, a précisé Anh-Quan Nguyen, représentante du syndicat français de cadres CFE-CGC. PSA avait obtenu un avis consultatif favorable des représentants du personnel français, lors d’un comité social et économique central extraordinaire, dans lequel la CGT n’a pas d’élu. Cette fusion doit permettre de former un nouveau géant mondial de l’automobile. La nouvelle entité de plus de 400.000 salariés deviendrait le numéro quatre mondial, avec 8,7 millions de véhicules vendus sous les marques Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot et Vauxhall.