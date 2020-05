L’hydroxychloroquine ne semble pas efficace contre le Covid-19, que ce soit chez des patients gravement ou plus légèrement atteints, soulignent deux études publiées hier. La première étude, menée par des chercheurs français, conclut que ce dérivé de l’antipaludéen chloroquine ne réduit pas significativement les risques d’admission en réanimation ni de décès chez les patients hospitalisés avec une pneumonie due au Covid-19. Selon la seconde étude, menée par une équipe chinoise, l’hydroxychloroquine ne permet pas d’éliminer le virus plus rapidement que des traitements standards chez des patients hospitalisés avec une forme «légère» ou «modérée» de Covid-19. En outre, les effets secondaires sont plus importants. Ces dernières semaines, plusieurs études ont mis en doute l’efficacité de cette molécule dans le traitement du Covid-19 et les autorités sanitaires de plusieurs pays ont mis en garde contre le risque d’effets indésirables, notamment cardiaques.