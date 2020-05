Pas moins de 90.000 bavettes et 800 habits de protection ont été distribués par le conseil «Souboul El Kheïret»de la wilaya d'Oran au profit du personnel soignant, des agents de la police et de la gendarmerie et de la Protection civile, ainsi que d'autres services, a-t-on appris du directeur local des affaires religieuses et wakfs. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a été rendue possible grâce à la contribution de plusieurs artisans, a indiqué à l'APS, Messaoud Amrouche. En plus de cette action, le conseil en question, qui relève de la direction des affaires religieuses et wakfs assure, depuis l'apparition de la pandémie, des repas chauds quotidiens au profit du personnel soignant et des patients, a ajouté le responsable des affaires religieuses et wakfs, rappelant que l'opération qui se poursuit toujours a débuté le 1er avril.