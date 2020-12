Ouf! La bureaucratie remise dans les tiroirs. Le certificat de nationalité et la présentation du bulletin n° 3 du casier judiciaire ne seront plus exigés dans les dossiers administratifs demandés par les administrations, les entreprises et les institutions publiques, les autorités locales et ses services. C'est ce qui ressort du décret exécutif signé par le Premier ministre Abdelaziz Djerad et paru au Journal officiel N°74. Désormais, il suffit pour la personne concernée, de présenter une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport. Néanmoins, la présentation d'un certificat de nationalité peut être exigée lors de la création d'un dossier nécessitant des investigations sécuritaires ou d'ordre public, ou lorsque la copie de la carte d'identité ou du passeport est illisible ou détruite, selon le même texte.