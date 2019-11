Des projets d’extension du métro et du tramway d’Alger seront lancés avant la fin de l’année en cours, et ce après la levée du gel par le gouvernement. Il s’agit des travaux d’extension du métro d’Alger au niveau de la ligne Bab El Oued- Chevalley (9,5 km) qui seront confiés à l’entreprise publique Cosider». Le deuxième projet concerné par la levée du gel est celui du tramway d’Alger qui connaîtra l’extension de la ligne Dergana (Bordj El Kiffan) et Heraoua jusqu’à Aïn Taya et Bordj El Bahri.

D’autres projets seront également lancés, notamment dans le secteur des transports terrestre et maritime, financés par la wilaya, voire la réalisation d’un dédoublement de trois axes routiers de plus de 25 km au niveau de la région Est, outre la radiale de Oued Ouchayeh (100 m linéaire).

Ce sera aussi le cas du projet de l’entrée des Annassers reliant Kouba et Birkhadem menant jusqu’à la rocade sud près de Oued Mazafran via la RN1 sur un linéaire de 19 km.