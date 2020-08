L'agence spatiale russe Roskosmos a annoncé qu'elle envisageait de ramener des échantillons du sol de Vénus et de développer un engin spatial réutilisable pour une centaine de lancements. «Pour remplacer l'actuel fusée Soyouz-2, nous élaborons une fusée au méthane. Elle sera développée comme un ensemble réutilisable. Pas semi-réutilisable comme chez Space-X, mais réutilisable, le premier étage sera réutilisable plus d'une centaine de fois», a affirmé le patron de Roskosmos, Dmitri Rogozine, à Ria Novosti. «Nos ingénieurs (...) ne veulent pas répéter ce que leurs collègues de SpaceX font, mais les surpasser», a ajouté Rogozine. Il a moqué l'amerrissage «grossier» de Crew Dragon, estimant que seule une arrivée sur la «terre ferme» est «comme il faut». Autre priorité russe, retourner sur Vénus, planète où seules des sondes soviétiques se sont posées. L'objectif serait d'en ramener des échantillons et d'étudier son atmosphère où l'effet de serre est considérable, à l'heure où la Terre est menacée par le changement climatique. «Vénus est plus intéressante que Mars (...), comment comprendre, comment empêcher une tel scénario sur notre planète?», a dit le chef de Roskosmos.