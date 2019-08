Facebook fait les yeux doux aux éditeurs. Dans l’optique de lancer un nouvel onglet dédié à l’actualité, le réseau social serait prêt à payer des millions à différents médias, afin que ces derniers hébergent et publient des articles sur Facebook. Comme le rapporte The New York Times, l’entreprise va plus loin, est à présent à la recherche de journalistes pour gérer la curation d’une section précise de l’onglet. Pour choisir le contenu de son nouvel onglet dédié à l’actualité, Mark Zuckerberg veut se reposer sur des humains, enfin pour une partie. Les journalistes devront tout simplement faire la sélection du contenu de la section « Top News » de ce nouvel onglet. Pour les autres sections, le contenu sera choisi de façon algorithmique. Ne vous attendez donc pas à des milliers de journalistes, Facebook est à la recherche d’une « petite équipe ». Ces derniers feront partie intégrante de l’entreprise et seront donc employés ! Les algorithmes resteront majoritaires…