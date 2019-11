Facebook a affirmé mercredi avoir supprimé 5,4 milliards de faux comptes d’utilisateurs depuis le début de l’année, contre 2,1 milliards l’année dernière à la même période. Dans son rapport bi-annuel sur la transparence, le géant des réseaux sociaux explique avoir «amélioré ses capacités à détecter et bloquer» les créations de comptes «faux ou abusifs» au point d’empêcher des millions de tentatives tous les jours. Rien que de janvier à mars, Facebook assure avoir supprimé 2,2 milliards de comptes, un record. «Comme nous bloquons de plus en plus de faux comptes avant même qu’ils ne soient créés, nous en avons de moins en moins à désactiver, et nos interventions ont diminué depuis le premier trimestre», remarque la firme de Menlo Park.