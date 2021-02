Facebook a fait part de sa dernière tactique pour tenter de contrer Apple sur l'épineuse question de la collecte des données personnelles: le géant des réseaux sociaux va diffuser ses propres informations à ses utilisateurs à côté de celles du fabricant de l'iPhone. «Pour aider les gens à prendre une décision plus informée (accepter ou non d'être pisté à des fins de ciblage publicitaire, ndlr), nous montrons aussi notre propre notification, à côté de celle d'Apple, qui ne fournit aucun contexte sur les bénéfices des pubs personnalisées», a indiqué dans un communiqué Dan Levy, le vice-président du groupe en charge des produits publicitaires. La dernière mise à jour du système d'exploitation mobile iOS d'Apple, prévue pour cette année, va obliger les éditeurs d'applications à demander aux usagers leur permission pour les suivre à la trace. Depuis, Facebook ne décolère pas, car cette mesure va limiter sa capacité à cibler, efficacement, les consommateurs avec des annonces personnalisées sur les smartphones et sur le Web.