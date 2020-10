Le 14 octobre 2020, le New York Post a publié un article visant directement la famille de Joe Biden. L'article controversé laisse entrevoir une relation douteuse entre le fils de Joe Biden, Hunter Biden, et un groupe gazier en Ukraine. Facebook et Twitter ont décidé de limiter la diffusion de cet article sur leurs plateformes, ce qui n'est absolument pas du goût des républicains. Suite aux demandes des membres républicains du Sénat, les deux P-DG de Twitter et de Facebook ont accepté de témoigner devant la commission sénatoriale dans deux semaines seulement, le 28 octobre, soit moins d'une semaine avant le jour des élections. Facebook et Twitter avaient vraisemblablement des raisons très différentes de limiter la diffusion de ce contenu sur la famille Biden et ont utilisé des méthodes diverses pour réduire la diffusion de cet article.