La société américaine Facebook a annoncé, le 1er septembre dernier, avoir démantelé une campagne d'influence russe qui ciblait des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, dont l'Algérie. Selon le rapport CIB (Coordinated Inauthentic Behavior Repport) du mois d'août 2020, Facebook a annoncé la suppression d'un certain nombre de pages et de comptes qui visaient à «diffuser de fausses informations et des théories du complot», dans le cadre d'une opération russe ayant pour cible des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et dont l'Algérie faisait partie. En tout, 13 comptes et deux pages, suivies par

14 000 abonnés, ce qui n'est pas énorme, ont été supprimées par Facebook, qui a été alerté par le FBI, le Bureau fédéral américain d'enquête.