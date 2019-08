Les utilisateurs du réseau social Facebook ne sont pas contents, ces derniers jours. Le désarroi est mondial et les Algériens n’y échappent pas. La raison d’un pic de panique constaté, ces derniers jours, est en rapport direct avec le nouveau slogan du réseau social le plus suivi de la planète. Il faut savoir que le mot d’ordre très connu et dont le patron de Facebook en en fait son cri de ralliement est : «C’est gratuit et ça le restera toujours.» Jusqu’à récemment, visible sur la page d’accueil de facebook, en guise de tranquillisant pour les fans du monde entier, ce mot d’ordre devient depuis quelques jours : «C’est rapide et facile.» le fait que le mot gratuit ait été «oublié», a suffi pour créer une panique généralisée. Le site Wayback Machine, qui permet d’explorer des sites spécifiques à un moment donné, permet de dater ce changement à la nuit du 6 au 7 août.