Le site Web du réseau social s’apprête à connaître l’une des évolutions les plus importantes de ces dernières années. Facebook souhaite avant tout rendre sa plate-forme plus lisible. En mai 2019, Mark Zuckerberg annonçait l’arrivée d’un nouveau design pour l’application et le site Web de Facebook. Si la version smartphone a rapidement fait son apparition, l’interface dédiée aux ordinateurs n’a pas encore profité de cette refonte. Ce sera le cas dès les prochaines semaines, annonce l’entreprise au site américain Cnet. Tous les utilisateurs du réseau social devraient en profiter avant le printemps. Dans la lignée de la version mobile, ce « nouveau Facebook » donne la priorité à la simplicité. Le nombre d’éléments affichés à l’écran diminue, tandis que la plate-forme met en avant quelques fonctions-clés, à commencer par l’onglet Groupes, désormais placé au-dessus de la liste d’amis connectés.