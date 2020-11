Selon certaines sources, Fatima Zohra Namous a été nommée nouvelle directrice de l'opéra Boualem Bessaih d'Alger. Elle succède ainsi, à Noureddine Saoudi, démis de ses fonctions. Elle est, de ce fait, le deuxième directeur à être nommé à la tête de l'opéra d'Alger. La nouvelle directrice occupait auparavant le poste de directrice du Ballet national et professeure de danse classique et chorégraphique. Elle était également membre du ministère de la Culture et occupait le poste de directrice du Festival culturel de danse contemporaine.Elle a étudié le droit de la danse classique à Moscou en 1967 et a obtenu son diplôme en 1971 avec une très bonne note en danse classique. Elle a également créé une école privée de formation en danse. L'opéra d'Alger regroupe en son sein l'Orchestre symphonique national, le Ballet national et le Groupe de musique andalouse.