Faisant l'objet de plusieurs plaintes pour «incitation à la haine raciale et appel au meurtre» via sa page officielle Facebook à travers des vidéos et des publications, Naïma Salhi semble avoir trouvé le subterfuge qui va la sauver de la justice. Dans un post sur sa page Facebook, la députée et présidente du micro-parti politique de l'équité et de la proclamation (PEP), a fait une sortie pour le moins inédite. Cette dernière affirme avoir été ensorcelée pendant une période de 3 ans. Il semble bien que la députée se cherche une porte de sortie et tentera de plaider une «folie passagère» puisque pour l'heure, l'ensorcellement n'a pas encore intégré le Code pénal.