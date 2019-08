Plusieurs habitants musulmans en France ont été obligés de faire l’impasse sur le rituel du sacrifice du mouton, dimanche dernier, lors de la célébration de la fête de l’Aïd El Adha et cela faute d’un abattoir agréé, comme l’a révélé Le Parisien. «Beaucoup n’en achètent pas. Ici, pour faire confiance, on veut voir le sacrifice, pas prendre de la viande à l’aveuglette», a déclaré Mustapha Gauthier, secrétaire général de la mosquée d’Evry-Courcouronnes, au journal Le Parisien. Afin de pallier ce problème, des familles se sont tournées vers des abattoirs, mais ces derniers sont rares. En Ile-de-France, cinq abattoirs seulement sont agréés pour ce sacrifice et aucun en Essonne. «On aurait pu créer des abattoirs temporaires, pour que ça se fasse dans les règles, avec des bouchers, des camions frigorifiques…», a déploré un habitant de ce département au sud de Paris.