L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl) a annoncé, hier, dans un communiqué, la fermeture pour une durée de 15 jours, de la direction régionale Aadl d'Alger-Est (Drae), à titre préventif contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 parmi les souscripteurs. Selon un communiqué posté sur la page officielle Facebook de l'Aadl, cette décision intervient suite à l'enregistrement d'un nombre de cas d'atteinte par le nouveau coronavirus (Covid-19), parmi les fonctionnaires et salariés de la Drae. Face à cette situation, l'Aadl appelle l'ensemble de ses travailleurs et fonctionnaires, à la nécessité de faire preuve de vigilance et de prudence et au respect des mesures préventives visant à juguler la propagation de l'épidémie.