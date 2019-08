Le judoka algérien Fethi Nourine (-73 kg), entré en lice, hier matin, dans les Championnats du monde 2019 de la discipline, actuellement en cours au Japon, a passé avec succès le premier tour, avant de déclarer forfait au suivant. Et pour cause, il a refusé d’affronter l’Israélien Butbul Tohar. Le double champion d’Afrique en titre a commencé en effet par dominer le Haïtien Abel Philippe Metellus, par Ippon, après seulement 1 minute et 56 secondes de combat, avant de déclarer forfait au deuxième tour. Dans cette compétition, qui s’achèvera samedi prochain, l’Algérie a engagé un total de cinq judokas. Ce Mondial est qualificatif, faut-il le rappeler, aux JO- 2020 de Tokyo.