Le Franco-Algérien Redouane Ikil, en cavale depuis sa condamnation en juillet dernier à 18 ans de prison pour les braquages violents de deux agences postales à Toulouse, a été arrêté en Algérie dimanche, a indiqué l’un de ses avocats, selon Le Figaro. Selon le quotidien de droite qui cite une information de La Dépêche, l’arrestation s’est faite dimanche à Oran et a été confirmée par son avocat Me Edouard Martial. « Acquitté en première instance, Redouane Ikil – ancien directeur d’une des deux agences postales attaquées – avait été condamné le 6 juillet par la cour d’assises du Tarn, à Albi», pour «séquestration» et «extorsion de fonds ».indique le journal français