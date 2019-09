Afin de lutter contre un marché «dicté par la spéculation», la FIFA a approuvé mercredi un ensemble de règles encadrant les transferts de joueurs et qui prévoient de plafonner les commissions parfois abusives des agents et de limiter les prêts de joueurs à des clubs étrangers. Pour la FIFA, le cadre réglementaire actuellement en vigueur pour les agents «produit des résultats indésirables», le marché étant «dicté par la spéculation et non par la solidarité», selon un document confidentiel consulté par l’AFP. Face à l’inflation des commissions touchées par certains agents, la commission des «partenaires» de la FIFA a donc décidé de plafonner à 6% la commission d’un agent sur le montant total d’un transfert. Cette commission pourra aller au maximum jusqu’à 10% versés par le club vendeur pour un agent qui a négocié l’accord de transfert avec le club qui engage.