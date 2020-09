La Confédération asiatique de football (AFC) ne badine pas avec l'application du protocole sanitaire, à l'occasion de la Ligue des champions, qui se tient actuellement au Qatar. Preuve en est, elle a pris des mesures radicales à l'encontre du directeur sportif des Saoudiens d'Al-Hilal Fahed Al-Mofarij, le médecin du club, ainsi que deux photographes. En se fiant aux caméras de l'hôtel où leur équipe est hébergée, il s'est avéré que les quatre hommes ont violé ledit protocole. Ainsi, il ont été mis en isolement pendant 6 jours, avant d'être renvoyés vers leur pays. Sachant, déjà, que le club saoudien a enregistré plus de 15 cas positifs au Covid-19 dans son effectif. En Algérie, c'est tout le contraire qui se produit. Le CRB, à titre d'exemple, ne respecte aucune mesure. Pas de mesures barrières, les joueurs et membres des autres staffs ne portent pas de bavette, alors qu'à l'hôtel, et sachant qu'il devait y avoir un membre par chambre, l'on y trouve jusqu'à trois. Sachant, déjà, que le premier cas de joueur testé positif au Covid-19 a été enregistré chez les Belouizdadis, en l'occurrence Samir Aïboud. Entre-temps, la LFP, qui exige des rapports quotidiens, observe un silence radio.