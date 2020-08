Plus de 32 tonnes de différents types de déchets ont été collectés au niveau de la forêt de Baïnem (ouest d'Alger), depuis le début du confinement sanitaire imposé dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, a-t- on appris auprès de la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger. Plus de 1600 sacs d'ordures (20 kg) soit l'équivalent de 80 sacs par semaine ont été collectés au titre de cette opération organisée dans le but de protéger le couvert végétal et les espaces verts, et partant protéger l'environnement, a ajouté Mme Saïdi,représentente de la direction concernée soulignant que les agents d'hygiène saisonniers veillent à intensifier leurs patrouilles de nettoiement, notamment les week-ends et à recycler certains déchets, le bois en particulier.