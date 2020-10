Une quantité de près de 20 tonnes de déchets ménagers a été collectée, samedi dernier, au niveau des lacs 3 et 4 ainsi que du parc de stationnement de la forêt de Djbel El Ouahch dans la commune de Constantine. Environ 20 tonnes de déchets ménagers de toutes sortes (sacs, bouteilles en plastique et restes de nourriture jetés par les familles qui se rendent dans cet espace de détente) ont été ramassées lors d'une opération de nettoiement de cette zone forestière, a indiqué en marge de cette initiative, le responsable de la communication auprès de la Conservation des forêts, Ali Zegrour. Organisée conjointement par la direction des forêts et la direction de la jeunesse et des sports (DJS), cette opération a vu la participation de plusieurs associations sportives et environnementales ainsi que des entreprises spécialisées dans le nettoyage et la collecte de déchets.