Une trentaine de jeunes lauréats du programme «Forsa, école de la deuxième chance», dédié à la formation des déscolarisés dans les métiers traditionnels de la construction, bénéficieront prochainement d’un séjour culturel à Oran, selon l’association locale Santé Sidi El-Houari (SDH). Le séjour culturel a pour objectif de récompenser les élèves émérites des écoles-chantiers créées cette année dans six wilayas du pays à la faveur de «Forsa» initiée dans le cadre du programme national «Adéquation-formation-emploi-qualification» (Afeq), a précisé Fatima Krachai, cadre de SDH chargée de cette opération. Le regroupement se tiendra une semaine durant en décembre prochain à l’école de SDH et sera marqué par plusieurs activités axées sur «le développement de capacités des lauréats, l’éducation à la citoyenneté et la découverte du patrimoine historique d’Oran», a-t-elle expliqué.