La radio publique française France Culture a annoncé mardi dernier le lancement d'une nouvelle collection de podcasts, dédiée à des enquêtes journalistiques racontées à la première personne, avec une première production explorant l'histoire oubliée des camps de regroupement durant la guerre d'Algérie. Cette collection d'enquêtes, mêlant l'intime et l'universel, est née d'un appel à projet d'écriture radiophonique lancé par la radio publique avec le prix Albert Londres. Un appel dont est issu un premier podcast, «L'Algérie des camps», composé de huit épisodes qui seront mis en ligne aujourd'hui même. La journaliste Dorothée Myriam Kellou, déjà auteure d'un documentaire filmé avec son père, qui lui a fait découvrir cette histoire méconnue, y explore en profondeur les camps de regroupement en Algérie, créés par l'armée française à partir de 1955, pour contrôler les populations rurales des zones «interdites» et les empêcher de soutenir les combattants du FLN. Bien qu'ils aient rassemblé plus de 2 millions de personnes, leur mémoire s'est peu à peu diluée.