Les entreprises de l’audiovisuel public en France seront bientôt regroupées au sein d’une « BBC à la française » (hormis TV5Monde et Arte, fruits de partenariats internationaux), a annoncé le gouvernement qui souhaite notamment l’adapter aux révolutions du numérique. « Le projet de loi que je porte prévoit la création d’une société mère à la tête d’un groupe baptisé France Médias. La société mère détiendra 100% du capital des sociétés filles: France Télévisions, Radio France, France Médias Monde (qui chapeaute RFI et France 24, ndlr) et l’INA (Institut national de l’audiovisuel) », a annoncé le ministre de la Culture Franck Riester. Ce grand « meccano » de l’audiovisuel reviendra à regrouper début 2021 sous un même toit des télévisions et des radios séparées depuis 1975.