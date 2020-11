Le site français, Actufoot, rapporte que l'actuel entraîneur du CR Belouizdad, Franck Dumas, serait en partance vers... Israël, pour diriger son Equipe nationale. On explique, de même source, que ce choix de l'ancien Monégasque serait pour des raisons extra-sportives. En effet, le technicien de 52 ans est poursuivi par la justice française pour fraude fiscale depuis plus de 3 ans. Endetté d'environ 550 000 euros, il a été condamné en 2017 à 3 ans de prison. Pas encore condamné de manière définitive, un nouveau procès devrait se tenir en 2021. Et sachant qu'il n'y a aucun traité d'extradition entre la France et Israël, Dumas ne risquerait, selon la même source, rien. Mais une source proche du manager algérien de Dumas a démenti formellement cette information. On indique que ledit manager s'est dit surpris en apprenant cette information, sachant pertinemment les répercussions dans une telle transaction. À noter que Dumas voulait déjà rallier Israël en 2019, lorsqu'il était candidat pour entraîner le MS Ashdod.