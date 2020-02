Les citoyens de la région frontalière d’El Tarf ont, une fois de plus, barré l’accès au poste frontalier de Kef Redjal entre Oum Teboul et Tabarka. C’est la hausse de 100% de la taxe de voyage qui est passée de 500 à 1000 DA dès le 2 janvier dernier en application de la loi de finances 2019, qui a poussé les habitants d’Oum Teboul à bloquer le passage. Ce n’est pas la première fois que les citoyens contestataires résidant en majorité à Oum Teboul, ferment cette frontière considérant que leur situation doit être prise en considération. Car, comme ils le soutiennent, contrairement aux vacanciers qui se rendent une seule fois par an en Tunisie, le passage frontalier est quotidien «nous nous rendons en Tunisie plusieurs fois par semaine car nous avons de la famille de l’autre côté de la frontière. Ce sont nos mères, nos pères, nos frères et sœurs avec leurs enfants».