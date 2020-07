Chaque été, des dizaines de marchands ambulants relevant de l'informel s'adonnent à la vente des fruits de saison, au bord de la route de Aïn El Turck. Ils occupent les bas-côtés, faisant fi de la crise sanitaire. Cette pratique semble être florissante. Des échoppes de fortune, faites de bambous, ont même vu le jour, à proximité de localités où ces marchands résident. Les habitants de Bousfer y trouvent, quant à eux, matière à satisfaction aussi bien en ce qui concerne la disponibilité des fruits et légumes que les prix pratiqués. Il en est de même à El Ançor. Outre les vendeurs qui ont «construit» des abris, on trouve les marchands ambulants qui vont, d'un coin à l'autre, avec leurs fourgons et autres camionnettes, dans une grande anarchie et au risque des automobilistes qui tentent la traversée.