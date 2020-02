Le gardien de but du PSG, Gianluigi Buffon gardien de la Juventus de Turin, passe à 42 ans, pour être le plus vieux footballeur à ce poste. La vérité est que celui qui détient la longévité sur les terrains de foot est un Algérien. Il s’appelle Bouzid Benamar, il garde les buts de l’Olympic de Mascara et il a 53 ans !. Benamar ne fait pas de la figuration dans son équipe. Il participe à des matchs officiels du championnat régional amateur. Honor, par l’association la Radieuse, Bouzid Benamar a révélé avoir joué dans divers clubs de Tiaret, Mascara et Saïda. Signalons que Bouzid Benamar est officiellement le gardien remplaçant, mais qu’il se retrouve très souvent titulaire, malgré son âge.