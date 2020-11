L'hommage aux martyrs de la révolution par le ministre français de l'intérieur Gérald Darmanin, en déposant une gerbe devant le mémorial du Martyr, lors de sa visite en Algérie, n'a pas été du goût d'une partie de la classe politique française. Nostalgique de l'Algérie française, cette classe a qualifié cet hommage d'«atteinte grave à la mémoire des Français et ‘'indigènes'' ayant combattu pour l'armée coloniale de 54 à 62». C'est ainsi que le député Rassemblement national du Gard Nicolas Meizonnet a écrit sur son compte tweeter: «Déshonneur! (...) adepte de la repentance à tout prix, ce gouvernement n'aime pas la France et son histoire!». Tandis que Stéphane Ravier, sénateur du même parti à Marseille écrit: «Ce monument n'est dédié qu'aux morts du FLN et les terroristes algériens. à ceux qui ont assassiné les civils, violé les femmes, supplicié les enfants, qui n'avaient qu'un seul tort: être français. Vous insultez nos morts, qui sont, eux, les véritables martyrs de la barbarie FLN.» Alors qu'Élisabeth Lévy, journaliste, polémiste et essayiste, a, dans sa chronique «Le regard libre d'Élisabeth Lévy» sur SudRadio, souligné: «Darmanin en Algérie? Il ne suffit pas de se proclamer gaulliste pour être gaullien.»