L'acteur français Gérard Depardieu va jouer le premier rôle dans un film sur la guerre d'Algérie, qui sortira en salles en novembre prochain. Réalisé par Lucas Belveaux, le film Des hommes, traite un sujet particulièrement sensible en France: les militaires qui ont été appelés en Algérie au moment des événements de 1960. Cette période cruciale de l'avenir de la présence française en Algérie a laissé des traces indélébiles dans la mémoire de ces appelés, qui ont assisté à des événements denses et sanglants. Gérard Depardieu incarne Bernard, appelé en Algérie à 20 ans. «Il va y découvrir à la fois la beauté du monde et de l'amour, mais aussi l'horreur dont l'humanité est capable. Il ne s'en remettra jamais», confie Lucas Belvaux. Selon le cinéaste, l'histoire de l'Algérie passionne Depardieu qui la connaît très bien. «Il est trop jeune pour avoir fait la guerre, mais enfant, adolescent, il a connu des appelés, il les a vus revenir, cassés. En plus, c'est un provincial. On peut imaginer qu'il a connu Bernard. Il n'a pas eu à l'inventer. Il pouvait faire appel à ses souvenirs et à son talent.»