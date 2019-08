Dans son allocution d’ouverture de la conférence nationale pour présenter le programme du mouvement Ennahdha aux élections législatives et présidentielle, le président de ce mouvement Rached Ghannouchi a appelé à l’Union maghrébine. A ce propos, Ghannouchi a préconisé « la création d’un noyau de coopération maghrébine ». Pour appuyer son argumentaire, le patron du mouvement Enahda a souligné qu’il y a des problèmes qui ne peuvent être résolus que dans un cadre maghrébin, arabe ou africain ». Il a encore poursuivi en proposant, notamment un « noyau tuniso-algérien, avec des frontières ouvertes et une monnaie unique », souhaitant que la Libye retrouve paix et démocratie.