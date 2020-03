La 51e édition de la Fête nationale du tapis se tiendra du 21 au 26 mars courant à Ghardaïa sous le thème « le tapis, symbole d’une culture et d’une identité ». Cette manifestation s’assigne pour objectif de promouvoir le savoir-faire des artisanes des différentes régions du pays qui excellent dans l’art de la tapisserie, un patrimoine riche en symboles culturels et identitaires. Devenue, durant plus d’un demi-siècle, un rendez-vous annuel incontournable pour les voyagistes et autres visiteurs de la région du M’zab durant la période des vacances scolaires de printemps, les organisateurs ambitionnent de positionner le tapis algérien comme une œuvre d’art et un savoir-faire artistique plein de créativité, transmis de génération en génération par des tisserandes gardiennes des traditions et culture. Cette fête qui célèbre la beauté du tapis, ses couleurs et ses textures a également pour but de préserver ce patrimoine culturel immatériel lié aux métiers de l’artisanat, de mettre en évidence une activité génératrice de revenus pour de nombreuses tisseuses, en majorité des femmes au foyer.