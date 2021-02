Le portail électronique de la Chambre nationale de l'agriculture (CNA), dit «ghorfati» vient d'être lancé afin de mettre un terme à la bureaucratie et tracer la cartographie nationale de la production agricole. Le chef de projet, Rabeh Ould Haddar a précisé que cette démarche permettrait d'«avoir une vision exacte sur la production agricole et résoudre les problématiques soulevées à l'instar de l'insuffisance, l'excédent, l'organisation de l'exportation et du mouvement agricole». Ce portail offre le service du couloir vert destiné aux agriculteurs professionnels inscrits dans le registre agricole, ainsi que l'accompagnement de l'agriculteur, qui pourra transmettre ses documents, en recueillant ses préoccupations à l'échelle locale et nationale. La plate-forme sera renforcée par le recueil de renseignements exacts à mettre, par la suite, à la disposition des opérateurs et partenaires du secteur (instituts, universités, offices, laboratoires, Chambres, administrations) via des liens.