Un vaste trafic de faux permis de navigation à Naples a été révélé par le site italien corriere.it. Dans cette affaire, le nom du joueur algérien, Faouzi Ghoulam, est cité parmi les 29 personnes suspectées dans l'enquête, en compagnie, entre autres, de Callejon et Koulibaly. La position des trois joueurs sera évaluée dans la seconde phase de l'enquête, eux qui, selon la même source, ont eu le permis nautique via un réseau de faux documents, d'après une large enquête menée depuis 2015. Le parquet de Naples a découvert un vaste réseau dans les services publics de la ville pour faciliter l'obtention de ces sésames. Plus de 800 permis de conduire ont été examinés. Les autorités judiciaires italiennes disposent de 20 jours pour examiner les dossiers, poser des questions ou proposer des compléments d'enquête, rapporte le site algérien, La Gazette du Fennec.