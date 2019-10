Une cour d’appel britannique a autorisé une plainte en nom collectif contre Google lancée par une association de consommateurs which, qui accuse le groupe américain d’avoir collecté illégalement des données personnelles d’utilisateurs de l’iPhone. L’association, présidée par son ancien dirigeant, Richard Lloyd, tente d’obtenir compensation pour plus de 4 millions d’utilisateurs, espérant ainsi mener la première action de ce type dans le pays. En première instance, la Haute Cour de Londres avait toutefois refusé en octobre 2018 d’autoriser une telle procédure, avant que la cour d’appel n’en décide autrement. Celle-ci a estimé qu’un plaignant a droit à des dédommagements pour la perte de contrôle sur ses données, que les parties prenantes à l’action de groupe contre Google partagent le même intérêt et que le juge de la Haute Cour aurait dû permettre à la procédure de se poursuivre.