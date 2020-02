Pour fêter ses 15 ans, le service de cartographie en ligne Google Maps a annoncé plusieurs nouveautés, dont un remodelage de son identité visuelle et une amélioration de certaines fonctionnalités. La célèbre icône rouge en forme d’épingle, emblème de Google Maps depuis ses débuts, est désormais composée des quatre couleurs (bleu, vert, jaune et rouge) utilisées pour les autres logos de la marque. L’application comporte aussi cinq nouveaux onglets censés faciliter la navigation. Ils proposent d’explorer un restaurant ou une salle de concert («Découvrir»), de choisir le meilleur itinéraire lors de ses déplacements («Trajets»), d’enregistrer ses lieux favoris («Enregistré»), de partager des informations avec les autres utilisateurs («Contribuer») et de consulter des endroits à la mode («Actualités»).