Un policier chargé de la protection du chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, a été mis a pied après avoir oublié son arme chargée dans un avion, au retour d'un déplacement aux Etats-Unis, ont indiqué, samedi dernier, la presse et la police britanniques. L'arme, un pistolet semi-automatique Glock 19, a été découverte par un agent d'entretien, dans son étui sur un siège d'un avion de la compagnie aérienne américaine United Airlines après l'atterrissage vendredi à l'aéroport londonien d'Heathrow, a précisé le tabloïd The Sun. «Nous sommes au courant de l'incident survenu dans un vol vers le Royaume-Uni vendredi, 18 septembre, et nous prenons cette affaire très au sérieux», a indiqué un porte-parole de la Metropolitan Police. «Le policier impliqué a depuis, été relevé de ses fonctions opérationnelles, le temps de mener une enquête interne sur les circonstances», a-t-il ajouté.