Deux spectacles pour enfants qui devaient être animés par Yazid Belabbas, plus connu sous son nom d'animateur «Amou Yazid», à Dar El Beïda viennent d'être annulés après la vente des billets. Les enfants qui ont accueilli la nouvelle avec une grande joie, ont été très déçus par la suite d'apprendre cette annulation. Sur son site facebook, l'association locale «pour la relance du nationalisme auprès de la jeunesse et de l'enfance» qui est derrière cette initiative, s'est excusée auprès des parents qui avaient déjà acheté leurs billets expliquant que le maire de la ville a refusé d'accorder l'autorisation de la tenue des deux spectacles pour des raisons de «sécurité». «Vu le nombre important des spectateurs qui allait dépasser les 8000, le maire a exigé le report des shows afin de se donner le temps nécessaire de réunir les conditions idoines pour une aussi importante manifestation.» L'argument est peut-être valable mais face à la grande déception des enfants, ce dernier et en sa qualité de premier magistrat de la commune ne devait-il pas se «démener» pour garantir la sécurité et, du coup, dessiner le sourire sur les visages des enfants?