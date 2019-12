Habituée des tweets polémiques, Agnès Cerighelli, conseillère municipale d’opposition (ex-Lrem) à Saint-Germain-en-Laye, a accusé la Ratp d’avoir «recruté des milliers d’agents arabo-musulmans qui méprisent Noël et considèrent les usagers comme du bétail». «En décembre, ils sont toujours en grève», concluait-elle sur Twitter vendredi. «Les propos tenus par Mme A. Cerighelli sur son compte Twitter le

13 décembre dernier mettent en cause les valeurs républicaines, notamment l’idée de fraternité», a réagi lundi, sur le même réseau social, le préfet Jean-Jacques Brot, rappelant que ces propos «tombent aussi sous le coup de la loi». Le préfet a indiqué les avoir «signalés au procureur de la République de Versailles» au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale, qui oblige toute autorité constituée à aviser celui-ci de tout crime ou délit dont il aurait connaissance. Le préfet a emboîté le pas au maire DVD de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, qui avait lui aussi signalé vendredi les messages. Interrogé, Péricard s’est dit «très choqué» et a fait part de sa «honte de voir (sa) ville salie» par les prises de positions d’une élue qu’il qualifie d’«incontrôlable».