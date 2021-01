C'est le branle-bas de combat au ministère du Commerce. Les fonctionnaires syndicalisés à l'Ugta et au Snapap menacent de faire grève. Devant cet état de fait, le ministère a réagi, dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, pour tenter de calmer les esprits. Se référant aux deux jugements (références: 806/20 et 807/20) rendus par le tribunal administratif de Bir Mourad Raïs le 31 décembre dernier, stipulant l'arrêt provisoire de la grève annoncée pour hier et aujourd'hui, par deux préavis déposés par les deux syndicats, le département de Kamel Rezig a rappelé que la majorité des revendications des fonctionnaires du secteur du commerce a été satisfaite, grâce «au dialogue et la concertation», via les directeurs locaux. Et le ministère de menacer que «l'intérêt général et celui de la patrie l'emporteront face à l'incompréhension dans certains cas et l'échec de la communication dans d'autres cas».