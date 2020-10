La marque d'eau minérale «Guedila» organise des journées de sensibilisation autour du cancer du sein à destination des femmes algériennes. Des journées à travers lesquelles des médecins sensibilisent le public sur les dangers du cancer du sein, le dépistage, les moyens de prévention et la prise en charge médicale. Une animation est assurée durant ces rencontres qui auront lieu à Alger, Sétif et Oran afin de faire passer le message au public et plus particulièrement aux femmes. Une intervention d'un médecin assurera la sensibilisation du public à la maladie, les symptômes, la prévention, et la nécessité de prise en charge médicale et chirurgicale.